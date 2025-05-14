Происшествия 14.05.2025 в 12:31

Пенсионерка помогла мужчине на улице и получила ограбление в знак благодарности

Незнакомец не оценил «жеста доброй воли»
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Текст: Иван Иванов
Пенсионерка помогла мужчине на улице и получила ограбление в знак благодарности

Мужчина в Чите ограбил на улице 65-летнюю женщину, предложившую ему помощь, сообщается в Телеграм-канале полиции Забайкалья 13 мая.

Как сообщает «Чита.ру», женщина, возвращаясь домой, увидела сидящего на земле мужчину и поинтересовалась у него, всё ли с ним хорошо. Он сказал, что плохо себя чувствует, и попросил телефон, чтобы вызвать скорую помощь. Но когда женщина передала ему телефон, от его «болезни» не осталось и следа. Он вдруг встал и убежал.

Женщина смогла описать внешность мужчины оперативно прибывшему экипажу патрульно-постовой службы полиции.

Подозреваемый был задержан по ориентировке и доставлен в отдел полиции. Им оказался 38-летний ранее судимый читинец. Телефон он уже успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине может грозить срок от 4 до 12 лет.

Сотрудники полиции советуют: ни при какие обстоятельствах нельзя передавать ценные вещи незнакомым людям.

 

Фото: loon.site

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с 14 по 20 мая

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