Происшествия 14.05.2025 в 14:08

«Из горящего гаража его вытащил друг»

В Новосибирской области школьник погиб во время пожара
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Текст: КП-Новосибирск
«Из горящего гаража его вытащил друг»
Фото: предоставлено родственниками мальчика
Трагедия в селе Новоульяновское Барабинского района Новосибирской области произошла 9 мая. Пожар вспыхнул в доме многодетной семьи, в которой было пятеро детей: четверо сыновей (17 лет, 12 лет и двое двойняшек, которым по 7 лет) и 9-летняя дочка.

- Утром они всей семьей съездили на Парад и вернулись домой пообедать. Старший сын ушел гулять, мама с младшими пошли на карусели, а средний сын остался дома. К нему друг пришел, и они пошли в гараж, - рассказала КП-Новосибирск тетя погибшего мальчика.

Возгорание произошло как раз в гараже, потом огонь перекинулся на дом. Пришедший в гости друг успел вытащить мальчика из гаража. Очевидцы ЧП вызвали скорую и пожарных.

- Соседи увидели, что племянника вытащили, положили его в машину и поехали навстречу скорой помощи. По дороге они встретили врачей и передали им ребенка. Племянник получил сильнейшие ожоги, - говорит женщина.

Врачи боролись за жизнь школьника четыре дня. Его планировали перевести в ожоговый центр, но 12 мая мальчик умер.

Сейчас идет сбор вещей для семьи, а также собирают деньги на похороны мальчика. Похороны пройдут 15 мая.

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