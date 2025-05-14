Происшествия 14.05.2025 в 15:34

Огонь начали тушить с воздуха

Спустя месяц после начала пожаров в Забайкалье прилетел самолет-амфибия
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Текст: Иван Иванов
Огонь начали тушить с воздуха
Фото: МЧС России
Один из самых крупных в мире самолет-амфибия Бе-200ЧС прибыл в Читу из Хабаровска для помощи в тушении лесных пожаров, его снял в аэропорту командир судна ИЛ-76 МЧС России Игорь Орлов, сообщает Chita.ru.

По официальным данным, размах крыла этого самолета превышает 32 метра. Взлететь он может с массой воды в 42 тонны, а набрать во время полета с поверхности водоемов может около 6–12 тонн воды за 30 секунд. Благодаря этому самолет может совершать несколько сбросов воды на пожары, не возвращаясь на аэродром для дозаправки.

Минимальная скорость самолета при сбросе воды — 250 километров в час. Разгоняться при этом он может до 700 километров в час.

Однако эффективный самолет прилетел в край не слишком оперативно - больше месяца там бушуют пожары.

С 7 апреля во всех лесах Забайкальского края введен режим ЧС регионального характера. А с 23 апреля крае действует федеральный режим ЧС. Пожарные пока не могут справиться с огнем.
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