Невменяемая девушка бросалась под машины в Улан-Удэ

Камера, установленная на перекрестке улиц Бабушкина и Красной Звезды, зафиксировала девушку, ведущую себя крайне странно. Она периодически выходила на проезжую часть и буквально кидалась под машины, водители которых с трудом успевали объезжать ее.









Наконец, девушка с разбега стукнулась в бок одной из проезжавших иномарок и упала на асфальт.





Автомобиль остановился, из него вышли двое парней. Они подбежали к девушке и начали звонить, вероятно, в скорую или ГИБДД. Однако та быстро «очнулась» и вновь стала бросаться на другие машины.





«Это не просто «шалость» или «крик о помощи» – это преступная безответственность, которая могла закончиться смертью или тяжёлыми травмами как для самой девушки, так и для ни в чём не повинных водителей. Такие действия заслуживают общественного осуждения. Если человек настолько не контролирует себя, то он представляет опасность для общества. В лучшем случае – это административное наказание за хулиганство, в худшем – уголовная ответственность, если из-за её действий пострадают люди», - прокомментировали ситуацию в Комитете по транспорту.





Как сообщили «Номер один» в ГИБДД Бурятии, сообщение о неадекватном поведении девушки на проезжей части поступило в дежурную часть в 23.44. Однако, к моменту приезда экипажа ДПС её на месте происшествия уже не было.

Шокирующие кадры записала дорожная камера около полуночи 8 мая в Улан-Удэ. Запись распространил сегодня комитет по транспорту мэрии.