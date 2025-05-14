Происшествия 14.05.2025 в 16:22

Невменяемая девушка бросалась под машины в Улан-Удэ

Она не пострадала лишь чудом
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Текст: Андрей Константинов
Невменяемая девушка бросалась под машины в Улан-Удэ
Фото: скриншот видео
Шокирующие кадры записала дорожная камера около полуночи 8 мая в Улан-Удэ. Запись распространил сегодня комитет по транспорту мэрии.

Камера, установленная на перекрестке улиц Бабушкина и Красной Звезды, зафиксировала девушку, ведущую себя крайне странно. Она периодически выходила на проезжую часть и буквально кидалась под машины, водители которых с трудом успевали объезжать ее. 


Наконец, девушка с разбега стукнулась в бок одной из проезжавших иномарок и упала на асфальт.


Автомобиль остановился, из него вышли двое парней. Они подбежали к девушке и начали звонить, вероятно, в скорую или ГИБДД. Однако та быстро «очнулась» и вновь стала бросаться на другие машины.


«Это не просто «шалость» или «крик о помощи» – это преступная безответственность, которая могла закончиться смертью или тяжёлыми травмами как для самой девушки, так и для ни в чём не повинных водителей. Такие действия заслуживают общественного осуждения. Если человек настолько не контролирует себя, то он представляет опасность для общества. В лучшем случае – это административное наказание за хулиганство, в худшем – уголовная ответственность, если из-за её действий пострадают люди», - прокомментировали ситуацию в Комитете по транспорту.

Как сообщили «Номер один» в ГИБДД Бурятии, сообщение о неадекватном поведении девушки на проезжей части поступило в дежурную часть в 23.44. Однако, к моменту приезда экипажа ДПС её на месте происшествия уже не было.
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