Происшествия 14.05.2025 в 17:23

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД переквалифицировались в пожарных

Экипаж ДПС второй раз за неделю помог спасти дом от огня
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД переквалифицировались в пожарных
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники ДПС старший лейтенант Максим Антропов и рядовой Михаил Чикилев второй раз за неделю оказали горожанам помощь на пожаре. Как уже сообщалось, 5 мая они помогли потушить надворные постройки в Железнодорожном районе столицы Бурятии, а в минувшие выходные пришли на помощь жителям Октябрьского района.

«Во время несения службы на улице Залесной полицейские увидели клубы дыма над частным сектором и незамедлительно проехали к месту происшествия. Там Максим Антропов и Михаил Чикилев обнаружили, что жильцы дома, во дворе которого произошло возгорание, вместе с неравнодушными соседями уже начали тушить загоревшиеся хозяйственную постройку и сухую траву. Полицейские присоединились к горожанам. Из-за отсутствия поблизости воды инспекторы ДПС сбивали пламя лопатами», - рассказали в МВД Бурятии.

Через некоторое время прибыл пожарный расчёт, который полностью ликвидировал возгорание.

«Благодаря слаженным действиям граждан и сотрудников полиции удалось избежать перехода огня на жилой дом и человеческих жертв», - отметили в МВД.



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