Происшествия 15.05.2025 в 09:08

Рабочий «нашлифовал» себе уголовное дело

Искры от ремонта забора нанесли ущерб в 6 миллионов рублей
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Текст: Иван Иванов
Рабочий «нашлифовал» себе уголовное дело

Жителя Читинского района, виновного в пожаре в лесу вблизи Урочища лесного, который 10 мая перекинулся на дачи в СНТ «Малиновка», отправили под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Читинскому району установили, что на одном из участков в соседнем кооперативе «Урочище Лесное» трое мужчин производили монтаж забора. Один из них работал углошлифовальной машинкой, искры от которой упали в сухую траву. Сильный ветер мгновенно увеличил площадь пожара и перекинул огонь на лес. Потушить своими силами его мужчина не смог. Пожар стал верховым, огонь перекинулся через трассу и перешел на СНТ «Малиновка».

Ущерб, причиненный лесному массиву, составил свыше 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Рабочего арестовали еще 10 мая, а вчера суд отправил его под домашний арест.

Фото: loon.site

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