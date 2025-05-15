Рабочий «нашлифовал» себе уголовное дело

Жителя Читинского района, виновного в пожаре в лесу вблизи Урочища лесного, который 10 мая перекинулся на дачи в СНТ «Малиновка», отправили под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Читинскому району установили, что на одном из участков в соседнем кооперативе «Урочище Лесное» трое мужчин производили монтаж забора. Один из них работал углошлифовальной машинкой, искры от которой упали в сухую траву. Сильный ветер мгновенно увеличил площадь пожара и перекинул огонь на лес. Потушить своими силами его мужчина не смог. Пожар стал верховым, огонь перекинулся через трассу и перешел на СНТ «Малиновка».

Ущерб, причиненный лесному массиву, составил свыше 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Рабочего арестовали еще 10 мая, а вчера суд отправил его под домашний арест.

Фото: loon.site