В Бурятии за сутки не потушили ни одного лесного пожара

За прошедшие сутки в лесах Бурятии новых пожаров не произошло, в то же время ни одного ранее возникшего очага потушить не удалось. Сейчас в республике по-прежнему действует 20 лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах. Их общая площадь составляет 58 799 га – это почти на тысячу гектар больше, чем сутками ранее.«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 422 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 76 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.