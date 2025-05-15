Происшествия 15.05.2025 в 09:23

В Бурятии за сутки не потушили ни одного лесного пожара

Новых возгораний тоже не возникло
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за сутки не потушили ни одного лесного пожара
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в лесах Бурятии новых пожаров не произошло, в то же время ни одного ранее возникшего очага потушить не удалось. Сейчас в республике по-прежнему действует 20 лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах. Их общая площадь составляет 58 799 га – это почти на тысячу гектар больше, чем сутками ранее.

«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 422 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 76 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
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