5-летний ребенок в Бурятии попал в ДТП из-за водителя без прав

При выезде на федеральную автодорогу в Селенгинском районе Бурятии 22-летний водитель автомобиля «Хонда Орхия» без прав не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Тойота Филдер» под управлением 50-летнего водителя.

- В результате ДТП 24-летний пассажир Хонды, 42-летняя и 5-летняя пассажирки Тойоты получили ушибы, однако после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены, - рассказали в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики выявлено 340 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 пьяных водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: МВД РБ