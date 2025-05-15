Происшествия 15.05.2025 в 09:58

5-летний ребенок в Бурятии попал в ДТП из-за водителя без прав

Малыш получил лишь незначительные ушибы
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Текст: Елена Кокорина
5-летний ребенок в Бурятии попал в ДТП из-за водителя без прав

При выезде на федеральную автодорогу в Селенгинском районе Бурятии 22-летний водитель автомобиля «Хонда Орхия» без прав не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Тойота Филдер» под управлением 50-летнего водителя.

- В результате ДТП 24-летний пассажир Хонды, 42-летняя и 5-летняя пассажирки Тойоты получили ушибы, однако после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены, - рассказали в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики выявлено 340 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 пьяных водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: МВД РБ

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