Происшествия 15.05.2025 в 10:04

Экс-главе района в Бурятии светит второй приговор

Ранее его уже осудили за служебный подлог
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Текст: Андрей Константинов
Экс-главе района в Бурятии светит второй приговор
Фото: скриншот видео
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Баргузинского района Михаила Мишурина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

«Следствием установлено, что с сентября 2019 по декабрь 2024 года обвиняемому, как главе муниципального образования, предоставили для проживания служебную квартиру в селе Баргузине. При этом коммунальные услуги в соответствии с договором найма он обязан был оплачивать сам за счет личных денег. Не желая тратиться на это, глава незаконно поручил подчиненным работникам внести изменения в договор найма жилого помещения и обеспечить оплату его расходов за счет бюджетных средств. В результате указанных неправомерных действий фигуранта бюджету района причинен ущерб на сумму почти 270 тыс. рублей», - рассказали в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Михаила Мишурина задержали оперативники УЭБ и ПК МВД Бурятии в марте этого года. По ходатайству следствия его взяли под стражу и поместили в СИЗО, где он находится и сейчас.

Ранее, в конце ноября прошлого года, Михаил Мишурин на служебной машине угодил в пьяное ДТП. Это тоже не сошло ему с рук. Главу уволили с занимаемой должности, а после возбудили уголовное дело за служебный подлог.

«29 ноября 2024 года глава, не имея права использовать служебный автомобиль «Рено Дастер» без оформления необходимых документов, выехал на нем в личных целях и по пути совершил ДТП. Желая избежать административной ответственности в связи с отсутствием у него документов, он дал указание подчиненным оформить подложный путевой лист и внести сведения о его выдачи в соответствующий журнал. После этого он самостоятельно подписал подложный путевой лист и направил его в Госавтоинспекцию», - рассказали в Следственном комитете.

Это дело уже рассмотрено судом. Михаил Мишурин был признан виновным в фальсификации документа и приговорен к штрафу.
Теги
баргузинский район превышение полномочий

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