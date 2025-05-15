Происшествия 15.05.2025 в 11:01
В Бурятии вусмерть пьяный сельчанин вместе с овчаркой гонял на машине по райцентру
Когда мужчину задержали, он еле стоял на ногах
Текст: Андрей Константинов
Вчера вечером в Курумкане патруль вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль, водитель которого совершал опасные маневры. Он съезжал с дороги на тротуар, заезжал в канаву, газовал, превышал скорость, создавая угрозу для других участников дорожного движения.
«Росгвардейцы остановили машину и задержали водителя. Им оказался 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина еле держался на ногах, от него исходил резкий запах алкоголя. В салоне его автомобиля между передними сиденьями стояла открытая бутылка водки, а также находилась немецкая овчарка», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанного передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.
«Росгвардейцы остановили машину и задержали водителя. Им оказался 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина еле держался на ногах, от него исходил резкий запах алкоголя. В салоне его автомобиля между передними сиденьями стояла открытая бутылка водки, а также находилась немецкая овчарка», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанного передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.
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