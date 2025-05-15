Водителя грузовика, застрявшего в тайге, спасли спустя восемь дней

Водителя грузовика, пропавшего еще 5 мая по дороге в поселок Сасыр в Якутии, нашли спустя восемь дней. Все это время мужчина просидел в запертой кабине КамАЗа, застрявшего в грязи на безлюдной дороге. Но это было только полбеды. Уже скоро у него появились соседи – парочка медведей, которые с любопытством блуждали недалеко от машины, сообщает «КП-Якутия».Найти пропавшего водителя удалось только через восемь дней. 13 мая трое спасателей и один сотрудник полиции на вертолете МИ-8 облетали местность и заметили грузовик, стоявший посреди дороги.Вертолет сел в 200 метрах от КамАЗа. Спасатели направились к мужчине, который встречал их буквально с распростертыми объятиями.- Оказалось, что у него сломалась машина. Он правильно сделал, что остался на месте, иначе бы его было труднее найти. От Среднеколымска это очень далеко - между Сасыром и Угольным, сам бы он не добрался. Все эти дни он надеялся, что его будут искать и ждал помощи. С воздуха мы видели двух медведей неподалеку от этого места, - рассказали спасатели.К счастью, с мужчиной все было в порядке. У него были запасы еды, поэтому он не голодал. Даже отказался от помощи врачей.