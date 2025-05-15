Улан-Удэ начало топить

На реке Тулунжинка у Улан-Удэ поднялся уровень воды. Как сообщили в мэрии, вода вышла на двух жилых участках, подтоплены дороги на улицах Кипрейная и Богатырская.Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, сейчас силами Комбината по благоустройству проводится отсыпка. Также расширят пропускной канал, чтобы уменьшить подъем воды и избежать подтопление территорий частных домов.«Гидрологическая обстановка в Улан-Удэ стабильная. Ведём постоянный мониторинг уровня воды в реках. Держу ситуацию на контроле», - заверил градоначальник.