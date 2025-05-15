Происшествия 15.05.2025 в 12:55

Улан-Удэ начало топить

Власти вводят в городе режим повышенной готовности
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ начало топить
Фото: скриншот видео
На реке Тулунжинка у Улан-Удэ поднялся уровень воды. Как сообщили в мэрии, вода вышла на двух жилых участках, подтоплены дороги на улицах Кипрейная и Богатырская.

Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, сейчас силами Комбината по благоустройству проводится отсыпка. Также расширят пропускной канал, чтобы уменьшить подъем воды и избежать подтопление территорий частных домов.

«Гидрологическая обстановка в Улан-Удэ стабильная. Ведём постоянный мониторинг уровня воды в реках. Держу ситуацию на контроле», - заверил градоначальник.
Теги
подтопление

Все новости

Улан-Удэ начало топить
15.05.2025 в 12:55
В Улан-Удэ завершают масштабную реконструкцию Центрального стадиона
15.05.2025 в 12:47
Бандиты, расстрелявшие двух человек в Бурятии, получили крупные сроки
15.05.2025 в 12:22
Виновник ДТП в Улан-Удэ вызвал Следком испугавшись расправы потерпевших
15.05.2025 в 11:59
В Улан-Удэ количество маршруток продолжает сокращаться
15.05.2025 в 11:26
В Бурятии вусмерть пьяный сельчанин вместе с овчаркой гонял на машине по райцентру
15.05.2025 в 11:01
Пострадавшим от пожара жителям села Буй в Бурятии выплатят единовременную помощь
15.05.2025 в 10:45
Бурятский хореографический колледж выиграл 60 млн рублей
15.05.2025 в 10:44
Мэр Улан-Удэ поручил оперативно завершить ремонт лестницы
15.05.2025 в 10:34
У жителей села Курумкан скоро появится новая поликлиника
15.05.2025 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Бандиты, расстрелявшие двух человек в Бурятии, получили крупные сроки
В 2013 году у поселка Таксимо «комсомольцы» жестоко расправились с конкурентами
15.05.2025 в 12:22
Виновник ДТП в Улан-Удэ вызвал Следком испугавшись расправы потерпевших
Пьяные покатушки по ночному городу мать с сыном устроили в сотых кварталах
15.05.2025 в 11:59
В Бурятии вусмерть пьяный сельчанин вместе с овчаркой гонял на машине по райцентру
Когда мужчину задержали, он еле стоял на ногах
15.05.2025 в 11:01
Водителя грузовика, застрявшего в тайге, спасли спустя восемь дней
Мужчина прятался от медведей в кабине машины
15.05.2025 в 10:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru