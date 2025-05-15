Происшествия 15.05.2025 в 17:30

В Бурятии двухлетняя девочка отравилась технической жидкостью

Она хранилась в коробке от сока
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии двухлетняя девочка отравилась технической жидкостью
Фото: архив «Номер один»
Происшествие, едва не закончившееся трагически, случилось на днях в Гусиноозерске. Там двухлетняя девочка, играя во дворе дома, попал в гараж, где стояла коробка от сока с технической жидкостью. Девочка выпила содержимое коробки, получив тяжелые ожоги рта, пищевода и желудка.

К счастью, родители ребенка быстро сообразили, что произошло, и отвезли девочку в Гусиноозерскую ЦРБ. Там ребенку отказали неотложную помощь, а затем транспортировали его в ДРКБ в Улан-Удэ. Лечение девочки сейчас продолжается.

В связи со случившимся врачи Гусиноозерской ЦРБ просят родителей не оставлять лекарства, химические вещества и опасные предметы там, где их могут достать дети. Опасные вещества нельзя помещать в упаковки от пищевых продуктов и всегда нужно хранить с плотно закрытыми крышками.
Теги
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