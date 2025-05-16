Происшествия 16.05.2025 в 09:08

В Бурятии потушили лесные пожары на площади около 34 тысяч гектаров

Но борьба с 14-ю возгораниями еще продолжается
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии потушили лесные пожары на площади около 34 тысяч гектаров

За прошедшие сутки в лесах республики было ликвидировано девять очагов, находящихся в Баунтовском, Еравнинском районах и городе Улан-Удэ. Их площадь составила около 34 тысяч гектаров.

- По оперативным данным, утром 16 мая действует 14 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах, на общей площади 25 156 га. Один пожар в Еравнинском районе локализован на площади 3 тысяч гектаров. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. За прошедшие сутки было обнаружено три новых возгорания в Баунтовском районе и Улан-Удэ. Угрозы населённым пунктам нет. Пожары низкой интенсивности. Горит сухая трава и кустарники, - сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работает свыше 550 сотрудников лесной охраны, авиалесоохраны, МЧС и привлеченных граждан. Задействовано 103 единицы лесопожарной техники. На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.

Фото: РАЛХ

 

Теги
пожары

Все новости

В Бурятии сельхозработника завалило зерном
16.05.2025 в 09:23
В промзоне Улан-Удэ были обнаружены две бомбы
16.05.2025 в 09:21
В Бурятии потушили лесные пожары на площади около 34 тысяч гектаров
16.05.2025 в 09:08
Смена фамилии
16.05.2025 в 09:00
Авиабилеты в Бурятии становятся не по карману
16.05.2025 в 06:00
В Бурятии двухлетняя девочка отравилась технической жидкостью
15.05.2025 в 17:30
Чёрное море подешевело из-за плохой экологии
15.05.2025 в 16:55
Ремонт дороги на улице Бабушкина в Улан-Удэ продолжат в 2025 году
15.05.2025 в 16:39
Жители Улан-Удэ недовольны вырубкой деревьев на ул. Пушкина
15.05.2025 в 16:35
В Улан-Удэ расширяют русло реки
15.05.2025 в 16:30
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
В Бурятии сельхозработника завалило зерном
Мужчина погиб
16.05.2025 в 09:23
В Бурятии двухлетняя девочка отравилась технической жидкостью
Она хранилась в коробке от сока
15.05.2025 в 17:30
Улан-Удэ начало топить
Власти вводят в городе режим повышенной готовности
15.05.2025 в 12:55
Бандиты, расстрелявшие двух человек в Бурятии, получили крупные сроки
В 2013 году у поселка Таксимо «комсомольцы» жестоко расправились с конкурентами
15.05.2025 в 12:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru