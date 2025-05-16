В Бурятии потушили лесные пожары на площади около 34 тысяч гектаров

За прошедшие сутки в лесах республики было ликвидировано девять очагов, находящихся в Баунтовском, Еравнинском районах и городе Улан-Удэ. Их площадь составила около 34 тысяч гектаров.

- По оперативным данным, утром 16 мая действует 14 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах, на общей площади 25 156 га. Один пожар в Еравнинском районе локализован на площади 3 тысяч гектаров. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. За прошедшие сутки было обнаружено три новых возгорания в Баунтовском районе и Улан-Удэ. Угрозы населённым пунктам нет. Пожары низкой интенсивности. Горит сухая трава и кустарники, - сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работает свыше 550 сотрудников лесной охраны, авиалесоохраны, МЧС и привлеченных граждан. Задействовано 103 единицы лесопожарной техники. На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.

Фото: РАЛХ