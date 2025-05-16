Происшествия 16.05.2025 в 09:23
В Бурятии сельхозработника завалило зерном
Мужчина погиб
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении директора СПК «Хуторхой». Он обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2024 года в результате ненадлежащей организации засыпки зерна в бункер на предприятии произошел несчастный случай. В связи с отсутствием предохранительных решеток и контроля за ходом работ зерно осыпалось на рабочего, тот погиб. Как выяснилось после трагедии, инструктаж по охране труда работодатель не проводил.
Сразу после несчастного случая директора СПК привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение требований охраны труда.
В интересах матери погибшего работника прокуратура направила иск в суд о взыскании с организации компенсации причиненного в результате происшествия морального вреда. По решению суда с СПК взыскали 100 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2024 года в результате ненадлежащей организации засыпки зерна в бункер на предприятии произошел несчастный случай. В связи с отсутствием предохранительных решеток и контроля за ходом работ зерно осыпалось на рабочего, тот погиб. Как выяснилось после трагедии, инструктаж по охране труда работодатель не проводил.
Сразу после несчастного случая директора СПК привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение требований охраны труда.
В интересах матери погибшего работника прокуратура направила иск в суд о взыскании с организации компенсации причиненного в результате происшествия морального вреда. По решению суда с СПК взыскали 100 тысяч рублей.
Тегинесчастный случай