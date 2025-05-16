Происшествия 16.05.2025 в 10:23

В Бурятии разрушили еще один мост

Сейчас проезд через него полностью закрыт
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разрушили еще один мост
Сегодня в Еравнинском районе большегруз разрушил мост через ручей Хурета на 398-м км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита, что примерно в 22-х км от села Романовка. Сейчас проезд через него полностью закрыт для всех видов транспорта.

Как сообщили в Бурятрегионавтодоре, грузовик нарушил установленные ограничения по весовым нагрузкам – 6 тонн на ось.


Сейчас специалисты ведомства и техника подрядной организации уже выехали на место для организации объездной дороги. В последующем будет решаться вопрос о ремонте моста.

«Тем, кто планирует поездку по данному участку дороги, рекомендуется учитывать данные ограничения», - сообщили в Бурятрегионавтодоре.

Отметим, за последнее время это уже второй мост, разрушенный на дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита. Ранее, в ночь с 15 на 16 апреля, большегруз разрушил мост через ручей на 402-м км трассы. Вместо разрушенного моста власти сделали объездную дорогу. Однако, по мнению правоохранителей, альтернативная объездная дорога требует пересечения реки вброд, что небезопасно.

Кроме того, в Следственном комитете обратили внимание, что данный мост уже долгое время находился в аварийном состоянии, и, несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, его не ремонтировали. Сейчас по факту его разрушения проводится проверка. её взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Фото: Бурятрегионавтодор
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