В Улан-Удэ спасателям пришлось вскрывать квартиру одинокой пенсионерки

Вечером 15 мая в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Улан-Удэ. Женщина рассказала, что ее 75-летняя родственница, имеющая проблемы со здоровьем, не отвечает на звонки и не открывает дверь.«На место происшествия выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда №1. В присутствии полицейских спасатели, используя аварийный инструмент, вскрыли входную дверь квартиры. Внутри они обнаружили пожилую женщину, ее состояние было удовлетворительным. Пенсионерку передали родственнице», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям и знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям.