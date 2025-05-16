Происшествия 16.05.2025 в 11:12

В Улан-Удэ спасателям пришлось вскрывать квартиру одинокой пенсионерки

Женщина перестала отвечать на звонки родственников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ спасателям пришлось вскрывать квартиру одинокой пенсионерки
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Вечером 15 мая в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Улан-Удэ. Женщина рассказала, что ее 75-летняя родственница, имеющая проблемы со здоровьем, не отвечает на звонки и не открывает дверь.

«На место происшествия выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда №1. В присутствии полицейских спасатели, используя аварийный инструмент, вскрыли входную дверь квартиры. Внутри они обнаружили пожилую женщину, ее состояние было удовлетворительным. Пенсионерку передали родственнице», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям и знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям.
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