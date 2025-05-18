Муж на СВО, сама в тюрьме

В Улан-Удэ вступил в силу приговор суда в отношении молодой женщины, активно занимавшейся криминальной деятельностью. Ольга Михалкова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) была куратором большой группы телефонных мошенников. Преступники совершали кражи денег и орудовали несколько лет, воруя миллионы со счетов. После долгого уголовного дела куратор получила 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима.У мошенницы была семья. Наверное, юридически она существует и сегодня, ведь родительских прав женщина вроде бы не лишена и брак с мужем тоже не расторгнут. Просто члены семьи теперь разбросаны кто куда.После оглашения приговора Фемида указала взять преступницу под стражу прямо в зале суда. Муж женщины находится в зоне проведения специальной военной операции. Двоих несовершеннолетних детей суд постановил передать органам опеки и попечительства. Позднее государство решит вопрос, передавать ли их на попечение родственников или поместить в какое-либо социальное учреждение. У одного из детей преступницы проблемы со здоровьем.Мошеннице инкриминировали совершение преступлений с ноября 2019 года по 1 февраля 2021 года. Затем, до конца марта 2022 года, она находилась под арестом в следственном изоляторе.Начало спецоперации она встретила в СИЗО. До ее выхода оттуда за детьми присматривал, очевидно, муж.В последующем мужчина попал на СВО. Из материалов дела не очень понятно, как он там оказался. Возможно, супруг преступницы был военным и его часть перебросили из Бурятии в зону СВО. Не исключено, что его забрали в армию с гражданки во время частичной мобилизации резервистов и он был вынужден оставить детей с женой, которой грозил солидный срок в колонии.Хотя, разумеется, могло оказаться, что он сам решил подписать контракт с минобороны, оставив семью в подвешенном состоянии. Но в итоге у двоих ребятишек сложилась ситуация, когда их папа находится на СВО, а мама в тюрьме, и за них взялись органы опеки. В жизни семьи случилось мощное «землетрясение».Ольгу Михалкову признали виновной в совершении организованной группой мошенничеств (хищений денежных средств путем обмана. - Прим. ред.), а также краж (тайных хищений денежных средств, совершенных с банковских счетов потерпевших. - Прим. ред.). Первых было 127, а вторых - 36. Обманутых было столько же - 163. Если приблизительно прикинуть, то получается, что в период активной криминальной работы каждые три дня Ольга с подельниками удачно заканчивали очередное свое преступление.А ведь надо еще подготовить жертву - «разогреть» ее, чтобы та отдала деньги мошенникам. Это же, получается, буквально ни минуты покоя. Вот бы такое трудолюбие и целеустремленность направить в полезное русло, а не на обман людей.Суммы, которые удавалось добыть преступнице, были разными. У одного выманила 28 280 рублей, у другого - 799 002,54 рубля.То и дело попадались «жирные уловы»: более 2,8 млн рублей; 1,935 млн; 2,44 млн; 2,138 млн; 3,351 млн... Не чуралась и небольших сумм, например, 6 394,5 рубля.Но рекордными эпизодами можно считать мошенничество против человека, отдавшего преступнице аж 5 781 900 рублей, а также против двух жертв (очевидно, супругов), когда сумма «навара» составила 10 654 764,65 рубля. Есть еще факт хищения у гражданина 5 504 000 рублей. Все суммы перечислены в приговоре.Список ущерба показывает, что очень много сумм составляло более 0,5 млн рублей и 1 млн «с хвостиком». Общая сумма причиненного организованной преступной группой под кураторством Михалковой ущерба составила более 135 млн рублей, свыше 1,6 млн долларов США по современному курсу Центробанка России.Злоумышленники похищали денежные средства с банковских счетов жертв дистанционно, в том числе с использованием средств связи, то есть телефона. Но на адвоката Михалкова потратиться не то не захотела, не то не могла, и государство предоставило ей бесплатного адвоката по назначению. Адвокатская помощь телефонной мошеннице была оплачена из бюджета, то есть из денег налогоплательщиков, в сумме 252 971 рубль.Осужденная судом первой инстанции к 6 годам 6 месяцам колонии, Ольга Михалкова не согласилась с приговором.В апелляционной жалобе она заявила, что считает приговор несправедливым «вследствие его чрезмерной суровости». Также назвала его «не соответствующим тяжести совершенных преступлений, поскольку не представляет опасности и не нуждается в изоляции от общества».Михалкова попросила вышестоящую инстанцию изменить приговор, применив отсрочку отбывания наказания, более мягкое наказание или даже условное осуждение. Но не тут-то было. О том, чем закончится «пир мошенников», надо было думать во время него, а не на скамье подсудимых. Если бы преступница совершила не 163 преступления, а три-четыре, то, возможно, она могла бы претендовать на условное наказание. Даже начав криминальную деятельность, есть шанс себе помочь - надо просто остановиться, не загонять себя глубже в трясину. Ну а здесь, извините... Ее засосало по горло.Суд первой инстанции рассматривал уголовное дело в особом порядке. Телефонная мошенница после консультации с адвокатом сама ходатайствовала, чтобы дело рассматривалось так: она признает обвинения, а приговор выносится без проведения привычного судебного разбирательства. Неужели надеялась на то, что, упростив проведение процесса, получит от, так сказать, «благодарного» судьи приговор помягче, чем реально должно быть? Судя по всему, да.Адвокат в апелляционной жалобе так и указал: «Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, однако назначено чрезмерное, строгое наказание. Она признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном, ею были выполнены все условия досудебного соглашения».Адвокат вновь напомнил, что у Михалковой на иждивении двое малолетних детей, один из которых является инвалидом и нуждается в постоянном уходе и проведении операции, а супруг находится в зоне СВО. Что она «сдала» 11 подельников, рассказала и о схемах их действий.Прокуратура и представители потерпевших просили, наоборот, оставить приговор без изменения.Верховный суд Бурятии указал, что квалификация действия Михалковой дана правильная, нарушений закона при рассмотрении дела не допущено. Смягчающие обстоятельства - признание вины, раскаяние, содействию следствию, положение с детьми, молодой возраст, несудимость, болезненное состояние отца и свекрови, участие супруга в спецоперации и др. - учтены в приговоре.Приговор остался прежним, за исключением микроскопических корректировок по поводу зачета времени содержания мошенницы под стражей до вынесения приговора в срок отбывания лишения свободы в колонии.Больше всего в этой истории молодой мамы, вставшей на скользкую дорожку телефонного мошенничества, жаль, конечно, ее маленьких детей.Нет, многочисленную когорту «терпил», конечно, тоже жалко. Но не так сильно, как детишек, у которых по вине их горе-матери только что перевернулся привычный мир и их сейчас будут куда-то пристраивать. Все же эти жертвы - взрослые люди и должны бы здраво воспринимать звонки из серии «Алло! Здравствуйте! Это из Центробанка России...».Если, уважаемые читатели, вам так позвонят, то прежде, чем что-то говорить, а тем более делать, вы подумайте об элементарном. Где вы и где Центробанк России под руководством Эльвиры Набиуллиной. Центробанк знать не знает о вашем существовании на этой планете. Не то что аж звонить вам лично и что-то предлагать, предупреждать, уговаривать. Не будьте в роли Буратино, закопавшего деньги на поле чудес.