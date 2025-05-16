Наркобарыги из Улан-Удэ пять лет скрывались от полиции

Верховный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении трех жителей Улан-Удэ, обвиняемых в изготовлении и продаже наркотиков в крупном и особо крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2019 года сообщники создали преступную группу для производства и сбыта «синтетики» через интернет. Они приобрели 28 грамм наркотиков, а также при содействии знакомого изготовили еще свыше 1,2 кг зелья.Полученное зелье злоумышленники продавали наркоманам Улан-Удэ через специально оборудованные тайники.«Преступные действия фигурантов пресекли сотрудники полиции, которые изъяли наркотики из незаконного оборота. Однако двум виновным удалось скрыться. Они около 5 лет находились в розыске и были задержаны в 2024 году на территории других регионов», - рассказали в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, суд признал всех подсудимых виновными. Они получили от 6,5 до 14 лет лишения свободы. Два осужденных будут мотать сроки в колонии общего режима, третий молодой человек – в колонии строгого режима.