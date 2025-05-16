Происшествия 16.05.2025 в 15:30

В Бурятии женщину изнасиловали, убили и пытались расчленить

Преступление совершили двое мужчин, один из которых позже сдал товарища полиции
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщину изнасиловали, убили и пытались расчленить
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Закаменска. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, с целью скрыть изнасилование.

Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло 14 мая в Закаменске. Обвиняемые в квартире у одного из них вместе со знакомой местной жительницей распивали спиртное. Спустя некоторое время они напали на женщину, попытались ее изнасиловать, а затем с целью скрыть это преступление задушили свою жертву. Расправившись с собутыльницей, подельники решили расчленить ее тело. Используя тупой кухонный нож, они попытались отрезать женщине голову, но у них ничего не вышло. Устав, злоумышленники бросили труп в ванну и уснули.

Ночью один из мужчин проснулся, прибежал в полицию и сообщил, что его приятель совершил убийство, при этом умолчав о своей роли.

«Однако в ходе первоначальных следственных действий причастность заявителя к преступлению также была установлена. Оба фигуранта в ходе допросов признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах происшествия», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время решается вопрос о заключении злоумышленников под стражу. Расследование продолжается.
Теги
убийство изнасилование

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