В Бурятии женщину изнасиловали, убили и пытались расчленить

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Закаменска. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, с целью скрыть изнасилование.Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло 14 мая в Закаменске. Обвиняемые в квартире у одного из них вместе со знакомой местной жительницей распивали спиртное. Спустя некоторое время они напали на женщину, попытались ее изнасиловать, а затем с целью скрыть это преступление задушили свою жертву. Расправившись с собутыльницей, подельники решили расчленить ее тело. Используя тупой кухонный нож, они попытались отрезать женщине голову, но у них ничего не вышло. Устав, злоумышленники бросили труп в ванну и уснули.Ночью один из мужчин проснулся, прибежал в полицию и сообщил, что его приятель совершил убийство, при этом умолчав о своей роли.«Однако в ходе первоначальных следственных действий причастность заявителя к преступлению также была установлена. Оба фигуранта в ходе допросов признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах происшествия», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время решается вопрос о заключении злоумышленников под стражу. Расследование продолжается.