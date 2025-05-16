Вблизи разрушенного моста в Бурятии открыли движение

В Еравнинском районе, на 398 км Улан-Удэ-Романовка-Чита, вблизи разрушенного моста через реку Хурета введено реверсивное движение. Оно пока доступно лишь для легкового транспорта.

- Восстановительные работы продолжаются. На месте работают специалисты Бурятрегионавтодора, подрядной организации. Задействовано 10 человек и 7 единиц техники, в том числе автогрейдер, каток, экскаватор, самосвал, - рассказали в Бурятрегионавтодоре.

Напомним, сегодня 16 мая грузовой автомобиль нарушил установленные ограничения по весовым нагрузкам – 6 тонн на ось, и повредил данный мост. Движение из-за этого было полностью приостановлено.

Кроме того, в Следственном комитете обратили внимание, что данный мост уже долгое время находился в аварийном состоянии, и, несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, его не ремонтировали. Сейчас по факту его разрушения проводится проверка. её взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Фото: Бурятрегионавтодор