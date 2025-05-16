В Чите неизвестные избили сотрудников приюта

Сотрудников приюта «Пять звезд» в городе Нерчинске Забайкальского края избили неизвестные, сообщили 16 мая корреспонденту «Чита.Ру» местные жители. Факт подтвердили в полиции и администрации приюта.«Избили да, никто не погиб, но это не за горами. Скоро, что, перестрелки начнутся? В Нерчинске мужчина залез, украл собаку, которую отловили. И выпустил еще несколько собак из вольеров. Мы их прививаем, делаем свою работу, обеспечиваем безопасность людей, потому что нападений стало в разы меньше. А наши сотрудники подвергаются такой агрессии. Здесь над Нерчинском вообще их вылавливают, поднимают квадрокоптеры, смотрят, где кто. Это нормально вообще? Всё это делают зоорадикалы! И главное — найти их не могут. У нас Нерчинск городом-миллионником стал?» — рассказал директор приюта «Пять звезд» Александр Солдатов.Он отметил, что за неделю на сотрудников приютов нападали дважды, в том числе в Чите, и даже избили кинолога.«В Чите на этой неделе снова напали на сотрудников, разбили машину, пошли на своей машине на таран, разбили стекло, побили кинолога. Пора заняться уже работой и наказать виновных. Я хочу безопасности своим сотрудникам, но у контролирующих органов руки не доходят. Я хочу записаться на прием к губернатору, чтобы он повлиял на работу полиции и особенно районных отделений. Вот из чего вытекает безнаказанность, которая рождает дальнейший беспредел», — подытожил Александр Солдатов.В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что сообщение в полицию Нерчинского района поступало. Сотрудники выезжали на место и провели осмотр места происшествия. Сейчас устанавливается личность нападавших.