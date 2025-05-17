В Бурятии после введения антиалкогольного закона снизилось число нетрезвых водителей

Количество пьяных водителей в Бурятии, выявленных региональным ГАИ снизилось после начала действия антиалкогольного закона, сократившего время продажи спиртного.Напомним, что с 1 марта в Бурятии вступил в силу закон, вводящий изменения в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В частности, запретом продажи алкоголя с 20:00 до 11:00. Ранее действовал график с 21:00 до 9:00. Также в республике запретили реализацию спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.- За управление транспортом в нетрезвом виде в марте 2024 года было остановлено сотрудниками ГАИ 632 водителей, то в марте этого года - 601 человек, - сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД по РБ. - В апреле динамика продолжилась - за месяц выявлено 614 человек, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года.Фото: «Номер один»