Происшествия 17.05.2025 в 08:14

В Бурятии после введения антиалкогольного закона снизилось число нетрезвых водителей

Сотрудники ГАИ ловят все меньше пьяных нарушителей
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии после введения антиалкогольного закона снизилось число нетрезвых водителей
Количество пьяных водителей в Бурятии, выявленных региональным ГАИ снизилось после начала действия антиалкогольного закона, сократившего время продажи спиртного. 

Напомним, что с 1 марта в Бурятии вступил в силу закон, вводящий изменения в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В частности, запретом продажи алкоголя с 20:00 до 11:00. Ранее действовал график с 21:00 до 9:00. Также в республике запретили реализацию спиртного в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

- За управление транспортом в нетрезвом виде в марте 2024 года было остановлено сотрудниками ГАИ 632 водителей, то в марте этого года - 601 человек, - сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД по РБ.  - В апреле динамика продолжилась - за месяц выявлено 614 человек, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года.

Фото: «Номер один»

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