Происшествия 17.05.2025 в 13:09

В Бурятии за сутки зарегистрировано 17 пожаров

В республике горит сухая трава и свалки
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии за сутки зарегистрировано 17 пожаров
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 17 пожаров, без пострадавших. Из них 4 раза огнеборцы реагировали на возгорания сухой растительности на общей площади 6 гектаров и в 10 случаях на загорания мусора. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Напомним, из-за сложной обстановки в лесах жителей республики просят соблюдать ряд правил, чтобы не допустить возгораний:

- НЕ посещать городские леса во время противопожарного режима;

- НЕ разводить открытый огонь;

- НЕ бросать окурки;

- НЕ жечь траву;

Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».

Фото: скриншот

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