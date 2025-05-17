Происшествия 17.05.2025 в 13:09
В Бурятии за сутки зарегистрировано 17 пожаров
В республике горит сухая трава и свалки
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 17 пожаров, без пострадавших. Из них 4 раза огнеборцы реагировали на возгорания сухой растительности на общей площади 6 гектаров и в 10 случаях на загорания мусора. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения не привлекались.
Напомним, из-за сложной обстановки в лесах жителей республики просят соблюдать ряд правил, чтобы не допустить возгораний:
- НЕ посещать городские леса во время противопожарного режима;
- НЕ разводить открытый огонь;
- НЕ бросать окурки;
- НЕ жечь траву;
Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».
Фото: скриншот
Напомним, из-за сложной обстановки в лесах жителей республики просят соблюдать ряд правил, чтобы не допустить возгораний:
- НЕ посещать городские леса во время противопожарного режима;
- НЕ разводить открытый огонь;
- НЕ бросать окурки;
- НЕ жечь траву;
Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».
Фото: скриншот
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