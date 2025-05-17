В Бурятии за сутки зарегистрировано 17 пожаров

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 17 пожаров, без пострадавших. Из них 4 раза огнеборцы реагировали на возгорания сухой растительности на общей площади 6 гектаров и в 10 случаях на загорания мусора. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения не привлекались.Напомним, из-за сложной обстановки в лесах жителей республики просят соблюдать ряд правил, чтобы не допустить возгораний:- НЕ посещать городские леса во время противопожарного режима;- НЕ разводить открытый огонь;- НЕ бросать окурки;- НЕ жечь траву;Если вы увидели лесной пожар, сразу звоните по телефону 20-44-44 или «112».Фото: скриншот