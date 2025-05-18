В районе Бурятии при пожаре погибли четыре человека

Пожар произошел 17 мая поздно вечером. Загорелся дом площадью в 56 кв.м. К месту пожара был направлен личный состав 5-го Джидинского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда сельского поселения.

В ходе тушения возгорания были обнаружены 2 человека 72-летний мужчина и 69-летняя женщина без признаков жизни. Далее при разборе конструкций были обнаружены еще двое погибших: 61-летняя женщина и 74-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает о необходимости соблюдать все правила пожарной безопасности:

- не курите в помещении;

- не оставляйте без присмотра работающие электрические приборы;

- не нагружайте сеть единовременным включением электрических приборов.