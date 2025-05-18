Пожары продолжают бушевать в районах Бурятии

По оперативным данным РАЛХ, утром 18 мая действует 13 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах, на общей площади 24 119 га. Три пожара в Еравнинском районе локализовано на площади 6 159 га.

Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём.

Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 319 человек, из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 59 единиц лесопожарной техники.

Внимание! На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Использование открытого огня запрещено.