Происшествия 18.05.2025 в 18:10

Еще несколько человек погибли при пожаре в Бурятии

Двое в Кабанском районе и один в Иволгинском районе
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Текст: Татьяна Жамсуева
Еще несколько человек погибли при пожаре в Бурятии
Скриншот из видео МЧС РБ

Трагедия с двумя погибшими и двумя пострадавшими произошла в г. Бабушкин Кабанского района. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным. Второй случай со смертельным исходом произошел в Иволгинске. Причину загорания устанавливает дознаватель МЧС России.

По данным МЧС РБ, утром 18 мая на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании по улице 3-го Интернационала в городе Бабушкин. На момент прибытия первого подразделения пожарных огонь охватил дом, пристроенную к нему веранду и надворные постройки. До прибытия огнеборцев горящее помещение самостоятельно покинул 46-летний мужчина и 42-летняя женщина. С термическими ожогами граждане были доставлены в медицинское учреждение. В ходе тушения внутри жилья были обнаружены тела 50-летней женщины и 58-летнего мужчины без признаков жизни. Возгорание полностью ликвидировано на общей площади 80 квадратных метров. 

Днём 18 мая на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании зимовья в переулке Энергетиков. В ходе тушения пожара было обнаружено сильно обгоревшее тело 40-летнего мужчины. В результате возгорания уничтожено зимовье с кровлей, повреждены надворные постройки и стена рядом стоящего дома. Общая площадь, пройдённая огнём составила 36 квадратов.

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