Происшествия 19.05.2025 в 09:28

В Бурятии тушат 12 лесных пожаров

Площадь, охваченная огнем, превышает 20 тысяч гектар
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тушат 12 лесных пожаров
Фото: РАЛХ
В Бурятии за прошедшие сутки потушили 4 лесных пожара в Баунтовском, Кабанском и Прибайкальском районах на площади 3728 га. В то же время в лесах возникло три новых возгорания: в Еравнинском, Кабанском и Прибайкальском районах.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утром 19 мая в Бурятии действует 12 лесных пожаров: в Баунтовском и Еравнинском районах на общей площади 20 523 га. Четыре пожара в Еравнинском районе локализовано на площади 7 319 га.

«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 331 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 63 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.
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