В Бурятии тушат 12 лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки потушили 4 лесных пожара в Баунтовском, Кабанском и Прибайкальском районах на площади 3728 га. В то же время в лесах возникло три новых возгорания: в Еравнинском, Кабанском и Прибайкальском районах.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утром 19 мая в Бурятии действует 12 лесных пожаров: в Баунтовском и Еравнинском районах на общей площади 20 523 га. Четыре пожара в Еравнинском районе локализовано на площади 7 319 га.«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 331 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 63 единицы лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.