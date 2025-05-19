Происшествия 19.05.2025 в 09:35

В Улан-Удэ пропала 15-летняя девушка

Она ушла из дома и не вернулась
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропала 15-летняя девушка
В Улан-Удэ полиция объявила в розыск 15-летнюю Виолетту Воробьеву. Днем 18 мая девушка ушла из дома по ул. Приречная и не вернулась.

Приметы: европейской внешности, на вид 15-16 лет, среднего телосложения, русые волосы, карие глаза.

Была одета: черная кепка, черное худи, белая толстовка, черные джинсы, серо-белые кроссовки.

При наличии информации о девушке МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20, 8 (951) 627-48-22 или 102.

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ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

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