В Улан-Удэ пропала 15-летняя девушка

В Улан-Удэ полиция объявила в розыск 15-летнюю Виолетту Воробьеву. Днем 18 мая девушка ушла из дома по ул. Приречная и не вернулась.Приметы: европейской внешности, на вид 15-16 лет, среднего телосложения, русые волосы, карие глаза.Была одета: черная кепка, черное худи, белая толстовка, черные джинсы, серо-белые кроссовки.При наличии информации о девушке МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20, 8 (951) 627-48-22 или 102.