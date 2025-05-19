Автовоз не довез японские машины покупателям

Автовоз выгорел дотла вместе со своим грузом в районе села Новотроицк Читинского района Забайкалья на федеральной трассе «Амур», - сообщает «Чита.ру».

В Управлении ГАИ по Забайкальскому краю корреспонденту «Чита.Ру» сообщили, что ночью 16 мая на федеральной автодороге Чита — Хабаровск в Читинском районе загорелся большегруз марки DAF с полуприцепом. По предварительным данным, пострадавших насчитывается несколько человек, которые заказали во Владивостоке японские аукционные автомобили. Материальный ущерб будет определен после того, как МЧС установит причины возгорания. Скорее всего потребуется пожарно-техническая экспертиза. Но в любом случае речь может идти об ущербе в десятки миллионов рублей. Если груз был застрахован - убытки покроет страховщик.

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