Происшествия 19.05.2025 в 10:13

Многодетная семья с четырьмя детьми из Улан-Удэ просит о помощи

16 мая у них при пожаре дома сгорели все вещи, документы и сбережения, а самое главное – устройство для импланта ребенка-инвалида
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Многодетная семья с четырьмя детьми из Улан-Удэ просит о помощи

Многодетная семья с четырьмя детьми просит о помощи. 16 мая у них при пожаре дома сгорели все вещи, документы и сбережения, а самое главное – устройство для импланта ребенка-инвалида. Пожар произошел в частном доме на нулевом километре Заиграевской трассы.

В доме живёт многодетная семья – младший из четверых детей имеет инвалидность с детства с диагнозом «Глухота IV степени, слепота 50 процентов, ретинопатия III–IV степени, бронхолёгочная дисплазия лёгких», в 2023 году ребёнку были установлены кохлеарные импланты.

По словам родителей, в пожаре сгорели все вещи, все документы и сбережения, а самое главное — специализированное зарядное устройство для импланта, без которого малыш не слышит.

Семья Серовых просит всех неравнодушных граждан оказать им любую посильную помощь.

Карта Сбербанка 2202 2069 5512 9213, Серова Ирина Александровна, телефон +7 964 410 00 73.

Карта Сбербанка 2202 2015 6624 3727, Серов Алексей Александрович, телефон 7 964 410 00 74 (Сбер, ВТБ, Совкомбанк, ПСБ).

Размеры одежды и обуви детей:

Мальчик — рост 98 см, размер обуви 24;

Мальчик — рост 165 см, размер обуви 38;

Мальчик — рост 155 см, размер обуви 38;

Девочка — рост 134, размер обуви 34–35.

 

Фото: МЧС Бурятии

Все новости

В Улан-Удэ еще один пешеход с телефоном шагнул под машину
19.05.2025 в 11:00
В Улан-Удэ побит прошлогодний рекорд потерь одного человека от мошенников
19.05.2025 в 10:57
В Бурятии молодой водитель оказался в больнице после аварии
19.05.2025 в 10:40
Ребенок с ДЦП в Бурятии получил инвалидное кресло лишь с помощью прокуратуры
19.05.2025 в 10:28
В Бурятии четверо детей пострадали в ДТП
19.05.2025 в 10:23
Многодетная семья с четырьмя детьми из Улан-Удэ просит о помощи
19.05.2025 в 10:13
В Улан-Удэ выросло количество выпускников 11 классов
19.05.2025 в 10:01
В Улан-Удэ сбили пешехода
19.05.2025 в 09:57
Автовоз не довез японские машины покупателям
19.05.2025 в 09:53
В трамваях Улан-Удэ устанавливают стационарные валидаторы
19.05.2025 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
В Улан-Удэ еще один пешеход с телефоном шагнул под машину
Мужчина начал переходить дорогу, когда еще горел красный свет
19.05.2025 в 11:00
В Улан-Удэ побит прошлогодний рекорд потерь одного человека от мошенников
Житель города потерял на лже-инвестициях 24 миллиона рублей
19.05.2025 в 10:57
В Бурятии молодой водитель оказался в больнице после аварии
Он не справился с управлением и перевернулся
19.05.2025 в 10:40
В Бурятии четверо детей пострадали в ДТП
Один автомобиль с детьми перевернулся, а второй не вписался в поворот
19.05.2025 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru