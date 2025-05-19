Многодетная семья с четырьмя детьми из Улан-Удэ просит о помощи

Многодетная семья с четырьмя детьми просит о помощи. 16 мая у них при пожаре дома сгорели все вещи, документы и сбережения, а самое главное – устройство для импланта ребенка-инвалида. Пожар произошел в частном доме на нулевом километре Заиграевской трассы.

В доме живёт многодетная семья – младший из четверых детей имеет инвалидность с детства с диагнозом «Глухота IV степени, слепота 50 процентов, ретинопатия III–IV степени, бронхолёгочная дисплазия лёгких», в 2023 году ребёнку были установлены кохлеарные импланты.

По словам родителей, в пожаре сгорели все вещи, все документы и сбережения, а самое главное — специализированное зарядное устройство для импланта, без которого малыш не слышит.

Семья Серовых просит всех неравнодушных граждан оказать им любую посильную помощь.

Карта Сбербанка 2202 2069 5512 9213, Серова Ирина Александровна, телефон +7 964 410 00 73.

Карта Сбербанка 2202 2015 6624 3727, Серов Алексей Александрович, телефон 7 964 410 00 74 (Сбер, ВТБ, Совкомбанк, ПСБ).

Размеры одежды и обуви детей:

Мальчик — рост 98 см, размер обуви 24;

Мальчик — рост 165 см, размер обуви 38;

Мальчик — рост 155 см, размер обуви 38;

Девочка — рост 134, размер обуви 34–35.

Фото: МЧС Бурятии