В Улан-Удэ побит прошлогодний рекорд потерь одного человека от мошенников

Улан-удэнцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Нынче уже превзойден прошлогодний рекорд, когда горожанин отдал мошенникам 21 миллион рублей. Увы, в текущем году очередной доверчивый человек отдал 24 миллиона рублей.

Все началось с того, что мужчина увидел в Интернете рекламу инвестиций. Решив заработать, он вступил в контакт с теми, кто дал рекламу. Те оказались преступниками, о чем горожанин не подозревал.

Как отмечают в полиции г. Улан-Удэ, общение со злоумышленниками проходило в мессенджер. Под влиянием мошенников, гражданин установил компьютерную программу, в которой якобы он мог отслеживать состояние своего инвестиционного счета. Сумма там постоянно росла.

- Человек продал всю свою недвижимость. Долги, кредиты..., - говорят в полиции. Вывести сумму на свой счет горе-инвестор, конечно, не смог. На первых порах мошенники могут закидывать жертве деньги, чтобы заманить, но итог один.

- Дальше больше и человек не может сам остановиться. И родственники не могут его остановить, - говорят полицейские о том, как «инвестиции» могут затянуть жертву. Псевдоинвестиции наносят очень большой урон.

С марта у россиян появилась возможность установить самозапрет на кредитование. Сейчас этим уже воспользовались 72 тыс. горожан.

Установку самозапрета активно продвигают. Работники МФЦ рекомендуют сделать это людям, обращающимся в МФЦ по иным вопросам. Помогают установить самозапрет и сотрудники МВД, которые проводят многочисленные профилактические встречи с улан-удэнцами.

Мошенники могут позвонить школьнику и сказать, что вводится новая форма электронного дневника и необходимо назвать код от портала Госуслуг. Если доверчивые детишки поддаются, то последствия печальные. Этот способ мошенничества - новинка.

Также новинкой является звонок от якобы службы доставки. Например, одна учительница из улан-удэнской школы получила звонок, что ей хотят доставить цветы. В ходе разговора женщину убедили сообщить код от ее страницы на Госуслугах, что она и сделала. Цветы учительница, разумеется, не получила...

За четыре месяца текущего года в городе зафиксировано 620 мошенничеств, 172 кражи с банковских счетов, 269 взломов аккаунтов на портале Госуслуг. Число преступлений растет, но сумма ущерба снизилась. Она составила за четыре месяца 118 млн рублей, что на 21 млн меньше, чем год назад. Сейчас полиция скорректировала тактику проведения профилактических бесед. Раньше упор делали на большие коллективы, а сейчас все шире охватывают маленькие. Вплоть до предпринимателей, которые работают в одиночку, сами на себя.

- Анализ показывает, что наиболее уязвимыми категориями являются пенсионеры, государственные служащие и работники здравоохранения, - говорит Алексей Балханов, заместитель начальника оперативно-сыскного отдела УМВД России по г. Улан-Удэ.

В школах города даже прошла акция для дедушек, бабушек учеников, направленная на повышение их информированности о способах мошенничества. Практика расследований, по словам полицейских, показывает, что деньги, которые жители Улан-Удэ перечисляют мошенникам, пройдя через цепочку счетов, переводятся чаще всего в криптовалюту и уходят за границы России.

Фото: Номер один