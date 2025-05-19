Иномарка в Улан-Удэ попала в аварию из-за пьяного водителя фуры

Сразу два ДТП сегодня произошло в районе Левого берега в Улан-Удэ из-за пьяных водителей. Один из них находился за рулем огромной фуры.

О происшествии сообщили местные аварийные инспекторы.

- ДТП в Поселье. Водитель фуры Volvo находится в алкогольном опьянении. Он совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, не предоставив ему преимущество. Обошлось без пострадавших, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Инспекторы добавляют, что это уже второе ДТП за сегодня на Левом берегу с пьяным водителем!

Первое произошло в районе ВАИ, где женщина в сильном алкогольном опьянении не справилась с управлением и совершила наезд на ограждение.

Фото: скриншот видео ТГ-канала «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»