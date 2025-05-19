Происшествия 19.05.2025 в 12:45
В Бурятии осквернили могилу участника СВО
Инцидент произошел в поселке Наушки
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция устанавливает обстоятельства происшествия, случившегося в поселке Наушки. Там на местном кладбище неизвестные осквернили могильные плиты и испортили памятники.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание злоумышленников», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
Судя по фото, которые публикует «Кяхта-инфо.24/7», как минимум одно из оскверненных захоронений принадлежит погибшему участнику спецоперации. Сколько всего захоронений было осквернено, и стали ли целью атаки только погибшие участники СВО, пока не сообщается.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание злоумышленников», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»