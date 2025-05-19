В Бурятии осквернили могилу участника СВО

Судя по фото, которые публикует «Кяхта-инфо.24/7», как минимум одно из оскверненных захоронений принадлежит погибшему участнику спецоперации. Сколько всего захоронений было осквернено, и стали ли целью атаки только погибшие участники СВО, пока не сообщается.





В Бурятии полиция устанавливает обстоятельства происшествия, случившегося в поселке Наушки. Там на местном кладбище неизвестные осквернили могильные плиты и испортили памятники.«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание злоумышленников», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»