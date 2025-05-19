В Бурятии главу села оштрафовали за пожар

В Бурятии глава поселка Северный Баунтовского района заплатит 80 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.Как рассказали в МЧС, вокруг населенного пункта проводился профилактический отжиг, который вышел из-под контроля. В результате огонь распространился на территорию частного домовладения, охватил забор и надворные постройки. К счастью, пожарным удалось оперативно потушить возгорание.В МЧС отметили, что с начала пожароопасного сезона в Бурятии сухая трава горела свыше 550 раз, огнем пройдено почти 6 тысяч гектаров. В одном из случаев, в результате перехода ландшафтного пожара на населенный пункт огонь уничтожил три жилых дома, еще в двух случаях были травмированы люди. Всего на данный момент властям удалось установить 26 человек, виновных в возникновении палов сухой травы.