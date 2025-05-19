Происшествия 19.05.2025 в 16:46
В Улан-Удэ посреди дня пьяный водитель сбил мальчика
Ребенок ехал по пешеходному переходу на велосипеде
Текст: Андрей Константинов
ДТП с участием ребенка случилось сегодня около часа дня на улице Дорожной в Улан-Удэ.
«На пешеходном переходе 36-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. Школьник с ушибами доставлен для осмотра в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Как отметили в Госавтоинспекции, сбивший ребенка мужчина не имел водительских прав. От него исходил запах алкоголя, однако от прохождения освидетельствования он отказался.
«На пешеходном переходе 36-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. Школьник с ушибами доставлен для осмотра в больницу», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Как отметили в Госавтоинспекции, сбивший ребенка мужчина не имел водительских прав. От него исходил запах алкоголя, однако от прохождения освидетельствования он отказался.
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