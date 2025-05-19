Происшествия 19.05.2025 в 17:33
Самосвал загорелся на угольном разрезе в Бурятии
Кабина машины полностью выгорела
Текст: Андрей Константинов
Большегруз вспыхнул сегодня днем на разрезе «Загустайский» в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в МЧС, возгорание охватило моторный отсек грузовика.
Приехавшие огнеборцы успели потушить самосвал до того, как пламя перекинулось на уголь в его кузове. В происшествии никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования грузовика.
Приехавшие огнеборцы успели потушить самосвал до того, как пламя перекинулось на уголь в его кузове. В происшествии никто не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования грузовика.
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