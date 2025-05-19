Происшествия 19.05.2025 в 17:33

Самосвал загорелся на угольном разрезе в Бурятии

Кабина машины полностью выгорела
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Самосвал загорелся на угольном разрезе в Бурятии
Фото: скриншот видео
Большегруз вспыхнул сегодня днем на разрезе «Загустайский» в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в МЧС, возгорание охватило моторный отсек грузовика.

Приехавшие огнеборцы успели потушить самосвал до того, как пламя перекинулось на уголь в его кузове. В происшествии никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования грузовика.
Теги
пожар

Все новости

Житель Улан-Удэ похитил Евангелие из церкви
19.05.2025 в 17:47
Иркутский вуз будет учить студентов по китайским стандартам
19.05.2025 в 17:46
В Улан-Удэ упорядочат борьбу с захватчиками земли
19.05.2025 в 17:34
Самосвал загорелся на угольном разрезе в Бурятии
19.05.2025 в 17:33
В Бурятии прокуратура спасла от чиновников столетние сосны
19.05.2025 в 17:21
Жителям Улан-Удэ предлагают встретиться с Мусульбесом
19.05.2025 в 17:15
В Улан-Удэ посреди дня пьяный водитель сбил мальчика
19.05.2025 в 16:46
С завтрашнего дня в Улан-Удэ изменится движение на ЛВРЗ
19.05.2025 в 16:40
МегаФон разогнал интернет в нацпарке и турзонах Бурятии
19.05.2025 в 16:32
В Улан-Удэ писающего блогера посадили под арест
19.05.2025 в 16:10
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Житель Улан-Удэ похитил Евангелие из церкви
Злоумышленник ранее не раз ходил в храм, в том числе на благотворительные обеды
19.05.2025 в 17:47
В Улан-Удэ посреди дня пьяный водитель сбил мальчика
Ребенок ехал по пешеходному переходу на велосипеде
19.05.2025 в 16:46
В Улан-Удэ писающего блогера посадили под арест
Суд посчитал, что парень проявил явное неуважение к обществу
19.05.2025 в 16:10
В Бурятии главу села оштрафовали за пожар
Пал травы вышел из-под контроля и едва не уничтожил дом
19.05.2025 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru