Житель Улан-Удэ похитил Евангелие из церкви

Вечером 16 мая в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже Евангелия в одном из храмов города. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.«При просмотре камер видеонаблюдения в церкви сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Вскоре он был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 49-летний горожанин. Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно посещал храм, приходил на благотворительные обеды», - рассказали в МВД Бурятии.Мужчина признался в содеянном, и рассказал, что Евангелие он украл для себя. Похищенная книга у него изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело. С горожанина взяли подписку о невыезде.