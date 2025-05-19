Происшествия 19.05.2025 в 17:47

Житель Улан-Удэ похитил Евангелие из церкви

Злоумышленник ранее не раз ходил в храм, в том числе на благотворительные обеды
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ похитил Евангелие из церкви
Фото: скриншот видео
Вечером 16 мая в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже Евангелия в одном из храмов города. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

«При просмотре камер видеонаблюдения в церкви сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Вскоре он был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 49-летний горожанин. Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно посещал храм, приходил на благотворительные обеды», - рассказали в МВД Бурятии.

Мужчина признался в содеянном, и рассказал, что Евангелие он украл для себя. Похищенная книга у него изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело. С горожанина взяли подписку о невыезде.
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