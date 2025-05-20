Происшествия 20.05.2025 в 09:35
В Бурятии потушили три лесных пожара
Но возникло столько же новых возгораний
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за минувшие сутки потушили три лесных пожара на площади 4 670 га. Однако за это же время возникло три новых возгорания.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в Бурятии действуют 12 очагов в Баунтовском, Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 24 408 га. Три из них локализованы на площади 12 744 га.
«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 375 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 69 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в Бурятии действуют 12 очагов в Баунтовском, Еравнинском и Закаменском районах на общей площади 24 408 га. Три из них локализованы на площади 12 744 га.
«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 375 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 69 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.
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