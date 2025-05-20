Происшествия 20.05.2025 в 10:03
В Улан-Удэ нашлась пропавшая школьница
Она была у подруги
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ найдена 15-летняя девушка, которая днем 18 мая ушла из дома по ул. Приречная и не вернулась.
«Девушка находилась у подруги в микрорайоне Восточный и самостоятельно вернулась домой. С ней все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.
«Девушка находилась у подруги в микрорайоне Восточный и самостоятельно вернулась домой. С ней все в порядке», - сообщили в МВД Бурятии.
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