Происшествия 20.05.2025 в 10:12
Сбитого мотоциклиста в Улан-Удэ доставили в больницу
ДТП произошло вечером на Хахалова
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером, 19 мая, в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 35-летний мужчина.
- Водитель автомобиля «Хонда Фит» 1989 г.р., следуя со стороны ул. Хахалова в направлении ул. Добролюбова совершил ДТП. В районе д. 49 по ул. Революции 1905 года он при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Сузуки GSXR-1000, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в медучреждение.
Фото: полиция РБ
ТегиДТП