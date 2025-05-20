Сбитого мотоциклиста в Улан-Удэ доставили в больницу

Вчера вечером, 19 мая, в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 35-летний мужчина.

- Водитель автомобиля «Хонда Фит» 1989 г.р., следуя со стороны ул. Хахалова в направлении ул. Добролюбова совершил ДТП. В районе д. 49 по ул. Революции 1905 года он при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Сузуки GSXR-1000, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в медучреждение.

Фото: полиция РБ