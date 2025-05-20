Происшествия 20.05.2025 в 10:36

Водитель в Бурятии столкнулся с деревом

В результате ДТП пострадали двое его пассажиров
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Текст: Елена Кокорина
Водитель в Бурятии столкнулся с деревом

Вчера вечером, в Джидинском районе Бурятии, по автодороге Гусиноозерск - Петропавловка – Закаменск, произошло ДТП, в котором пострадало двое мужчин.

- В 17 час. 35 мин. 37-летний водитель автомашины «Тойота Карина» следуя со стороны села Нижний Торей в направлении села Оер на 148 км предварительно не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пострадали два пассажира 2002 и 1986 г.р. Их доставили в медучреждение.

Фото: loon.site

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