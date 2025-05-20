Новосибирец обманывал пенсионеров в Бурятии

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирской области. Он обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества.«С июня по август 2021 года неоднократно судимый за мошенничества мужчина, находясь в Новосибирске, звонил пожилым жителям Бурятии. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их близкие родственники или знакомые совершили ДТП. Для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела он предлагал пенсионерам заплатить деньги», - рассказали в прокуратуре.Всего жертвами злоумышленника стали 9 пожилых людей, а общий ущерб превысил 145 тысяч рублей. Однако, расстояние оказалось не помехой для оперативников из Бурятии. Они установили и задержали афериста. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.