Происшествия 20.05.2025 в 10:55

Новосибирец обманывал пенсионеров в Бурятии

Жертвой афериста стали 9 пожилых людей
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Текст: Андрей Константинов
Новосибирец обманывал пенсионеров в Бурятии
Фото: pixabay.com
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирской области. Он обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества.

«С июня по август 2021 года неоднократно судимый за мошенничества мужчина, находясь в Новосибирске, звонил пожилым жителям Бурятии. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их близкие родственники или знакомые совершили ДТП. Для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела он предлагал пенсионерам заплатить деньги», - рассказали в прокуратуре.

Всего жертвами злоумышленника стали 9 пожилых людей, а общий ущерб превысил 145 тысяч рублей. Однако, расстояние оказалось не помехой для оперативников из Бурятии. Они установили и задержали афериста. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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