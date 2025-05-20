Недалеко от поселка в Бурятии перевернулась иномарка

Вчера днем, в Тарбагатайском районе Бурятии, 49-летний водитель автомобиля «Рено Меган» попал в ДТП.

- На 12 км автодороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи, в 5 км от п. Николаевский, он не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в медучреждение, - прокомментировали в ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 298 нарушений ПДД. Более 20 пьяных водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержали и отстранили от права управления транспортным средством.

За сутки произошло свыше 20 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими, добавили в ГИБДД республики.

Фото: Номер один