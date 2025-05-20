Происшествия 20.05.2025 в 14:26

Управляшку в Улан-Удэ оштрафовали за мусор и грязь в подъезде

Она не убирала подъезд, придомовую территорию и детскую площадку
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Текст: Служба информации "Номер один"
Управляшку в Улан-Удэ оштрафовали за мусор и грязь в подъезде

Управляшку в Улан-Удэ оштрафовали за мусор и грязь в подъезде в доме по ул. Лимонова. Она не убирала подъезд, придомовую территорию и детскую площадку.

- Жители дома по ул. Лимонова пожаловались на плохое содержание общего имущества многоквартирного дома в Управление муниципальной жилищной инспекции Администрации г. Улан-Удэ. Внеплановая проверка сотрудников Управления подтвердила, что в подъезде грязно, вокруг дома много мусора, детская площадка загрязнена, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Управляющей компании выдано предписание об их устранении. Предписание находится на контроле Управления.

- Если ваша жалоба осталась без внимания со стороны управляющей компании, направьте обращение в муниципальную жилищную инспекцию. Вы можете подать письменную жалобу лично по адресу: ул. Бабушкина, 25, кабинет 214, или написать обращение через систему ГИС ЖКХ. Телефоны для справок: 23-56-57 и 23-54-33, - добавили в администрации.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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