Управляшку в Улан-Удэ оштрафовали за мусор и грязь в подъезде в доме по ул. Лимонова. Она не убирала подъезд, придомовую территорию и детскую площадку.

- Жители дома по ул. Лимонова пожаловались на плохое содержание общего имущества многоквартирного дома в Управление муниципальной жилищной инспекции Администрации г. Улан-Удэ. Внеплановая проверка сотрудников Управления подтвердила, что в подъезде грязно, вокруг дома много мусора, детская площадка загрязнена, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Управляющей компании выдано предписание об их устранении. Предписание находится на контроле Управления.

- Если ваша жалоба осталась без внимания со стороны управляющей компании, направьте обращение в муниципальную жилищную инспекцию. Вы можете подать письменную жалобу лично по адресу: ул. Бабушкина, 25, кабинет 214, или написать обращение через систему ГИС ЖКХ. Телефоны для справок: 23-56-57 и 23-54-33, - добавили в администрации.

Фото: администрация Улан-Удэ