Вместо травы сельчанин из Бурятии сжег забор, баню и теплицу

Сжигание травы обернулось для жителя села Хоринск потерей имущества. На частном участке мужчина решил сжечь траву в металлической бочке, однако все пошло не по плану.

Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, внутри бочки находились отверстия, через которые пламя распространилось по сухой траве на участке и перешло на забор, теплицу и баню.

К месту были вызваны пожарные подразделения 11-го Хоринского отряда ГПС РБ. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание на площади свыше 700 кв.м. Пострадавших не было, но сгорели теплица и забор. Теперь нарушителю может грозить административная ответственность.

В агентстве ГО и ЧС напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности во время особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 тысяч до 800 тысяч рублей для юрлиц. Помимо этого, нарушителям предстоит возместить расходы на тушение природных пожаров.

Фото: РА ГО и ЧС