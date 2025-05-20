Происшествия 20.05.2025 в 15:10
Экс-директор нацпарка в Бурятии так и не раскололся
Проведя почти год в камере, Баир Байминов не признал вину
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ вновь удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении экс-директора Тункинского нацпарка Баира Байминова. Он продолжит находиться в СИЗО до 21 июня 2025 года. К этому времени исполнится уже год, как Байминова держат в камере. Несмотря на это, он так и не признает вину.
Баира Байминова правоохранители задержали в июне 2024 года, спустя два месяца после ареста его заместителя Владимира Марганова. Они стали фигурантами одного уголовного дела о крупном хищении при ликвидации свалки в национальном парке. Позже к ним добавились и бизнесмены, занимавшиеся исполнение контрактов.
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в 2022 году нацпарку предоставили субсидию для ликвидации несанкционированной свалки возле села Талое.
- Для освоения полученных средств Байминов незаконно утвердил аукционную документацию с рядом дефектов, не позволявших с точностью определить объем подлежащих выполнению работ. После он организовал проведение торгов и заключил госконтракт с победителем – коммерческой организацией, которая по факту вывезла со свалки отходы в меньшем объеме, чем предусмотрено финансированием. Кроме этого, он дал указание своему заместителю и другим подчиненным работникам подписать акты выполненных работ, обеспечив их оплату в полном объеме, а сам уехал в командировку, - рассказывали в следственном ведомстве.
На основании подписанных документов на счета подрядчика перечислили 99,5 млн рублей, однако в действительности стоимость выполненных работ, составила чуть более 45,6 млн рублей.
Сейчас расследование громкого дела уже близится к завершению.
- По делу проводились сложные экспертизы, в том числе строительно-техническая, благодаря которой определен первоначальный объем отходов, подлежащий вывозу со свалки. В июне соучастникам планируется предъявить окончательное обвинение и приступить к процессуальным действиям, направленным на окончание производства по делу и его направление в суд, - сообщили в «Номер один» в Следственном комитете.
Напомним, пока шло следствие, Баира Байминова уволили с занимаемой должности. Новым руководителем нацпарка стал заместитель министра природных ресурсов РБ Антон Будунов.
Баира Байминова правоохранители задержали в июне 2024 года, спустя два месяца после ареста его заместителя Владимира Марганова. Они стали фигурантами одного уголовного дела о крупном хищении при ликвидации свалки в национальном парке. Позже к ним добавились и бизнесмены, занимавшиеся исполнение контрактов.
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в 2022 году нацпарку предоставили субсидию для ликвидации несанкционированной свалки возле села Талое.
- Для освоения полученных средств Байминов незаконно утвердил аукционную документацию с рядом дефектов, не позволявших с точностью определить объем подлежащих выполнению работ. После он организовал проведение торгов и заключил госконтракт с победителем – коммерческой организацией, которая по факту вывезла со свалки отходы в меньшем объеме, чем предусмотрено финансированием. Кроме этого, он дал указание своему заместителю и другим подчиненным работникам подписать акты выполненных работ, обеспечив их оплату в полном объеме, а сам уехал в командировку, - рассказывали в следственном ведомстве.
На основании подписанных документов на счета подрядчика перечислили 99,5 млн рублей, однако в действительности стоимость выполненных работ, составила чуть более 45,6 млн рублей.
Сейчас расследование громкого дела уже близится к завершению.
- По делу проводились сложные экспертизы, в том числе строительно-техническая, благодаря которой определен первоначальный объем отходов, подлежащий вывозу со свалки. В июне соучастникам планируется предъявить окончательное обвинение и приступить к процессуальным действиям, направленным на окончание производства по делу и его направление в суд, - сообщили в «Номер один» в Следственном комитете.
Напомним, пока шло следствие, Баира Байминова уволили с занимаемой должности. Новым руководителем нацпарка стал заместитель министра природных ресурсов РБ Антон Будунов.