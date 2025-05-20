Происшествия 20.05.2025 в 16:17

В Курумканском районе пожарные успели потушить сильный пожар

Порывы сильного ветра распространили пламя на 3 соседних дома и надворные постройки
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Курумканском районе пожарные успели потушить сильный пожар

Днём в селе Шаманка Курумканского района произошло возгорание гаража. Порывы сильного ветра распространили пламя на 3 соседних дома и надворные постройки.

По повышенному рангу пожарной опасности к месту вызова был направлен личный состав 18-го Курумканского отряда ГПС РБ и маневренная группа муниципального образования района.

- Благодаря оперативным действиям пожарных было спасено два жилых дома: пламя успело повредить веранду одного, у второго уничтожить кровлю. Третий дом был нежилым, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

34 человека и 8 единиц техники локализовали пожар на площади 251 кв.м. Работы по тушению продолжаются.

 

Фото: скриншот видео, РА ГО и ЧС

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