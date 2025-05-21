Семь новых пожаров возникли за сутки в лесах Бурятии

За прошедшие сутки в лесах Бурятии возникли семь новых пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Прибайкальском и Хоринскои районах. Четыре очага удалось ликвидировать на общей площади 13 755 га.- Благодарю группировку Кижингинского района за оперативную ликвидацию лесного пожара в течение нескольких часов после обнаружения, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.На утро 21 мая в республике продолжают действовать 15 лесных пожаров: в Баунтовском, Баргузинском, Еравнинском, Прибайкальском и Хоринском районах. Их общая площадь составляет 15 289 га.«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 397 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 75 единиц техники», - сообщили в РАЛХе.