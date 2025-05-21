В Иркутске за взятку в 1,6 миллиона рублей железнодорожник слил конкурентам данные о погрузке вагонов

Кировский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении начальника отдела структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Мужчину признали виновным в получении взятки в 1,6 миллиона рублей, сообщил портал «Irk.ru» со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Ему назначили четыре года исправительной колонии строгого режима. Кроме того, подсудимого оштрафовали на восемь миллионов рублей.Следствие и суд установили, что в период с июля 2021 года по май 2024 года мужчина занимал должность начальника отдела Восточно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД». Он лично получил незаконное вознаграждение от организованной группы. В состав формирования входили сотрудники ОАО «РЖД» и представитель коммерческой структуры.Взятка предназначалась за передачу актуальных сведений о количестве погруженных вагонов и их распределении по железнодорожным станциям, находящимся в подчинении сотрудника ОАО «РЖД». Ее предоставили для обеспечения интересов коммерческой организации, занимающейся перевозкой грузов железнодорожным транспортом, и ее деловых партнеров.Преступную деятельность выявили и пресекли при взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области. На имущество подсудимого наложили арест общей стоимостью более 10 миллионов рублей. Функционеры РЖД не первый раз попадаются на сливах коммерческой информации и «приоритетное» обслуживание бизнесменов, умеющих «занести кому надо».В прошлом году в новосибирском суде вынесли приговор экс-руководителю подразделения ОАО «РЖД» Василию Кудрявцеву. Областной судебный департамент сообщает, что за крупную взятку мужчину приговорили к сроку в колонии строгого режима и штрафу в 14 млн рублей, сообщил портал «Континент-Сибирь».Правоохранители установили, что с середины 2018 по начало 2022 года Кудрявцев получал от руководителя коммерческой организации взятки, общая сумма которых перевалила за 7 млн рублей. В обмен на мзду Кудрявцев осуществлял общее покровительство и обеспечивал более быстрое обслуживание и ремонт вагонов компании в принадлежащих Дирекции эксплуатационных депо.